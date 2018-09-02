ZTE показала смартфон, надеваемый на руку

Китайский вендор представил гаджет - гибрид смартфона и умных часов, который носится на запястье.

Дочерний бренд ZTE, nubia, показал смартфон, выполненный в форм-факторе наручных часов. Девайс, получивший название nubia-α, выйдет на рынок в ближайшее время, передаёт GSM-Arena.

Устройство имеет вытянутый гибкий дисплей, расположенный почти по всей длине ремешка. Девайсом можно пользоваться, как обычным смартфоном: совершать звонки, отправлять SMS, заходить в Интернет и соцсети, делать фотографии (в ремешок встроена камера). Аппарат имеет пульсометр на обратной стороне и работает под ОС Android.

Представитель компании заявил, что девайс практически готов к выходу и будет представлен в ближайшее время. Сколько будет стоить nubia-α - не сообщается.