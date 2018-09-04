Huawei представила процессор нового поколения
Huawei представила процессор нового поколения Kirin 980 на международной выставке IFA 2018.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, компания утверждает, что по процессорной производительности Kirin 980 опережает предшественников на 60-75%. Тот был первым нейросопроцессором, в нынешней модели таких сопроцессоров уже два.
Павел Кушелев: "У меня в руках один из главных анонсов берлинской выставки IFA. Это новый мобильный процессор от Huawei и здесь 7 млрд, не долларов конечно, а транзисторов, но кто знает сколько стояла разработка. Представлен он на стенде Amazing AI Performance, на русский это можно перевести как "восхитительная производительность в области ИИ". Главное здесь - эти два экрана, которые отображают показания телефонов, которые крутят некий тест по распознаванию картинок".
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