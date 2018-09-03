Обнаружен убийца антивирусов

Эксперты в области кибербезопасности из MalwareHunterTeam обнаружили опасный вирус-шифровальщик, названный именем бывшего американского президента Барака Обамы. О находке сообщило издание BleepingComputer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

При заражении устройства программой под названием "Вечный синий вирус-вымогатель Барака Обамы" на экране возникает фото 44-ого президента США. Вымогатель пресекает деятельность установленных на компьютер антивирусов. Специалисты зафиксировали его влияние на такие известные продукты, как Kaspersky и McAfee.

После завершения антивирусных программ вредное ПО сканирует компьютер и шифрует на нем все файлы формата exe. Под воздействие попадает также содержимое папки Windows, которое обходят своим вниманием другие вирусы. Когда кто-то будет запускать подобные файлы, он автоматически запустит и вирусную программу.

После заражения на экране появляется изображение Барака Обамы, которое сопровождается контактными данными хакеров: чтобы получить инструкции по выкупу, пользователь должен связаться с ними по приведенному электронному адресу. Как распространяется данный вирус, пока неизвестно.

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