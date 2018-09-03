Microsoft опять переделает Skype

Компания Microsoft вновь затеяла редизайн видеомессенджера Skype. Как написал в блоге директор по дизайну Skype и почты Outlook Питер Скиллман, из приложения удалят несколько невостребованных функций, появившихся в 2017 году. В частности, будут убраны Highlights и Capture для создания "историй", как в Instagram и Snapchat, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

"Звонить стало сложнее, а Highlights не нашли отклика у большинства пользователей, - объяснил Скиллман. - Нам нужно сделать шаг назад и упростить!". По его словам, следующий крупный релиз Skype будет сфокусирован на звонках, видеовызовах и обмене сообщениями - тех вещах, почему люди выбирают сервис Microsoft.

Мобильная и ПК-версии Skype будут избавлены от элементов, загромождающих пользовательский интерфейс. В приложении на нижней панели навигации останутся только три вкладки: Chats ("Чаты"), Calls ("Звонки") и Contacts ("Контакты").

На компьютере чаты, звонки, контакты и уведомления перенесут в верхний левый угол окна, дизайн станет "чище" и "проще", будет возвращена классическая синяя тема (Classic).

Скиллман добавит, что пользователи могут сохранить к себе все ранее опубликованные "истории" до 30 сентября. По истечении этого срока они будут безвозвратно удалены.

Редизайн Skype, состоявшийся в июне прошлого года, был принят неоднозначно. Апдейт - самый крупный с момента появления функции видеозвонков в 2006 году - собрал массу противоречивых отзывов: Microsoft критиковали за "молодежный" редизайн, а также бездумное заимствование "историй", стикеров, упоминаний и других функций у Instagram и Snapchat.