Alibaba и IBM возглавили рейтинг крупнейших изобретателей в сфере блокчейна

Китайский интернет-гигант Alibaba и американская корпорация IBM лидируют по количеству оформленных патентов, связанных с технологией блокчейн. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на отчет издания об интеллектуальной собственности iPR Daily, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В своем исследовании iPR Daily опиралось на патентные базы данных Китая, США, Европы, Японии и Южной Кореи, а также Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Согласно отчету, Alibaba занимает первую строчку в рейтинге - на счету компании 90 оформленных патентных заявок. Вторая позиция принадлежит IBM с 89 заявками, третье место занимает Mastercard с 80 патентами, а четвертое - финансовый конгломерат Bank of America с 53 проектами.

Замыкает пятерку активных игроков в области блокчейн-патентов Народный банк Китая (PBoC). В 44 патентных заявках финансовый регулятор описывает решения для эмитируемой PBoC цифровой валюты. Примечательно, что лаборатория цифровых валют китайского Центробанка оформила 40 патентов в течение 12 месяцев.

В список iPR Daily также вошли компании: Tencent, Accenture, Ping An Insurance, Bitmain, Intel, Visa, Sony, Google. На счету у каждой организации не менее 20 оформленных патентных заявок.