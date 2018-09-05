Создан метод печати при помощи звуковых волн

Для промышленной печати уже давно используются не только твердые и порошкообразные вещества, но и жидкости. Хотя с использованием последних все еще есть проблемы: например, жидкость должна иметь определенный уровень вязкости, иначе сопло принтера просто не сможет нормально работать. Но недавно и эта проблема была решена благодаря созданию метода печати при помощи звуковых волн.

Как сообщает издание Science Advances, за разработку отвечают исследователи из Гарвардского университета и Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Новый способ основан на методе капельной печати, который уже довольно продолжительное время используется в микробиологических лабораториях. Ученые утверждают, что их способ является гораздо более перспективным, чем существующая струйная и электродинамическая печать. По словам авторов изобретения: "В своей работе мы использовали особый акустический резонатор со встроенным в него соплом принтера. Благодаря этому резонатору создается стоячая звуковая волна, воздействующая на капли чернил. Меняя частоту звуковой волны, можно менять и размер капель для печати. Получается, что мы можем использовать жидкость с абсолютно любой вязкостью вплоть до жидкого металла."

Таким образом благодаря новой технологии можно печатать даже жидкостью с крайне высоким показателем вязкости, что было очень сложно сделать ранее. Сами ученые говорят о том, что новый способ капельной печати при помощи резонатора может использоваться в биологической, пищевой или косметической промышленности.

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