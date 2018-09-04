В Канаде создали первый в мире планшет с гибким экраном - ВИДЕО

4 сентября 2018 15:04

Группа инженеров под руководством Рула Вертегала из Королевского университета в Кингстоне презентовала планшет с гибким экраном.  Гаджетом можно управлять с помощью сенсорного монитора, а также вращающихся колес, установленных по бокам устройства. В разработке находится функция, позволяющая распознавать жесты: взмах вверх или поворот на 90 градусов, пишет nplus1.ru.

Устройство имеет форму цилиндра, на котором с одной стороны закреплен гибкий экран с диагональю 7,5 дюйма, собранный их двух 5,5-дюймовых экранов от смартфонов LG G Flex 2. К каждому из них прикреплен датчик изгиба, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Впервые прототип устройства будет представлен на конференции MobileHCI 18 в Барселоне.

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Rulon kimi bükülən displey təqdim edilib

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