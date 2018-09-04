Стало известно, когда выйдет новый Samsung с четырьмя камерами

Инсайдер Ice Universe сообщил в Твиттере, что Samsung собирается выпустить смартфон с четырьмя основными камерами, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.

Телефонами с четырьмя камерами никого уже не удивишь. Изначально пользователи подумали, что речь идет о двух фронтальных и двух основных камерах. Но позже Ice Universe добавил, что все камеры будут расположены на задней стороне устройства.

Затем люди начали гадать, о каком смартфоне идет речь и когда он выйдет. Высказывались предположения, что таинственным устройством может быть Galaxy S10, но Ice Universe сообщил, что это не Galaxy S10 или складной смартфон Galaxy F. Это также не может быть Galaxy Note 10, потому что в начале августа вышел Galaxy Note 9. На вопрос о том, стоит ли ожидать телефон в 2019 или 2020 году, Ice Universe ответил "2018".

Получается, что Samsung разрабатывает смартфон с четырьмя основными камерами, который должен выйти в 2018 году и не относится к линейке Galaxy S и Galaxy Note. Звучит сомнительно, но ранее Ice Universe публиковал много достоверной информации.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook