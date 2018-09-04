Apple Watch смогут постоянно показывать время

Apple получила патент, который намекает на появление функции Always on Display. Она нужна для того, чтобы часы смогли постоянно показывать время. Об этом сообщает 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.

Многие пользователи Apple Watch хотели бы, чтобы на часах всегда отображалось текущее время. Но Apple не добавляет эту функцию, потому что может столкнуться с серьезными проблемами.

Во-первых, ухудшится автономность. В среднем Apple Watch работают не больше трех дней, и это при том, что экран не всегда активен. С добавлением режима Always-on, дисплей будет потреблять больше энергии. Но этот недостаток можно решить с помощью отображения более тусклой картинки.

Второй проблемой является тот факт, что в Apple Watch используется OLED-экран. У него есть свои плюсы, например, безупречный черный цвет и высокая энергоэффективность. Но есть минус, который встречается у всех OLED-дисплеев - выгорание пикселей. Новый патент Apple должен решить эту проблему.

Инженеры компании хотят собирать статистику выгорания экрана. Часы должны хранить информацию о состоянии каждого пикселя, чтобы использовать ее для искусственного восстановления OLED-дисплея. Происходить это будет с помощью регулировки яркости и цветокоррекции отдельных участков экрана.

Информация может храниться в виде высококачественных изображений, которые будут занимать свободную память. Как решить эту проблему, придется выяснить разработчикам Apple.

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