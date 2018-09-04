Razer подтвердила разработку нового игрового смартфона

В прошлом году Razer выпустила своё первое Android-устройство, задав тенденцию "игровых смартфонов". Теперь компания подтвердила разработку второй модели телефона, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.

В своем последнем отчете о доходах Razer официально заявила, что второе поколение смартфона на подходе.

Предположительно, устройство получит процессор Snapdragon 845 и, возможно, новый безрамочный дизайн.

Первый Razer Phone был выпущен в ноябре прошлого года и, вероятно, что второе поколение компания анонсирует в конце осени 2018 года.

Также в отчете Razer о доходах упоминается, что компания планирует перенести часть своего программного обеспечения и услуг с ПК на мобильные устройства. До конца ещё непонятно, что это значит, но, возможно, у Razer есть планы по подключению смартфона к компьютеру для игрового процесса.

С успешным запуском Razer Phone в конце 2017 года, компанию стали позиционировать как родоначальника отрасли игровых смартфонов. Мобильное устройство для геймеров создало совершенно новую категорию гаджетов. Компания очень довольна успехом первого поколения Razer Phone, который был выпущен ограниченным тиражом, и получил очень позитивные отзывы на международном уровне. Razer теперь фокусирует свои ресурсы на разработке второго поколения смартфона и сопутствующем выпуске программного обеспечения, которое поможет объединить компьютерную игровую индустрию и мобильный рынок.

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