Xiaomi выпустит смартфон с поддержкой 5G

Директор по продакт-менеджменту Xiaomi Донован Сунг разместил в Твиттере фотографию смартфона Mi Mix 3. На снимке пользователи заметили, что телефон работает в режиме 5G. Позже Сунг подтвердил, что Mi Mix 3 будет работать с сетями пятого поколения, но с небольшим ограничением, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.

"Мы успешно протестировали 5G-соединения на телефонах Xiaomi, и мы не можем дождаться официального выхода 5G в следующем году.

5G загружает данные в 10 раз быстрее, чем 4G. Чего все ждут с нетерпением большего всего", - заявил Донован Сунг.

Xiaomi Mi Mix 3 должен выйти в октябре 2018 года. Поддержка 5G будет зависеть от страны и стандартов, которые используются операторами в ней, поэтому работоспособность 5G на Mi Mix 3 не гарантируется во всем мире.

Помимо Xiaomi, в начале 2019 года свои смартфоны с 5G выпустят Huawei и LG. Lenovo подтвердила, что Moto Z3 получит поддержку 5G через модуль Moto Mod с модемом Snapdragon X50. О планах Apple и Samsung по выпуску телефонов с 5G неизвестно.

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