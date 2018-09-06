Робот-парусник впервые пересек Атлантику

Двухметровая парусная лодка, управляемая современной автоматикой, стартовав в начале лета с Ньюфаундленда, достигла берега Ирландии, став первым парусным роботом, которому удалось такое плавание.

Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, по предварительным данным, лодка Sailbuoy SB Met, построенная норвежской компанией Offshore Sensing AS, достигла финишной черты трансатлантической гонки Microtransat Challenge для роботизированных лодок 26 августа, спустя два с половиной месяца после отправления из Ньюфаундленда.

До этого в рамках Microtransat Challenge, начавшейся в 2010 году, было совершено 20 попыток преодоления океана - все были безуспешными. Парусным роботам мешали непогода, волнение, рыбацкие сети и многое другое.

По правилам гонки, максимальная длина робота составляет 2.6 метра. Плыть можно либо из Европы в Карибское море, либо от Ньюфаундленда к Ирландии. Участвовать можно в одном из двух классов - "беспилотном", где оператор с берега может задавать направление движения судна, и полностью автоматическом, где такое вмешательство не допускается и выбор курса делается исключительно бортовой автоматикой. Наш победитель участвовал в первом варианте - с береговым оператором.

Схема Sailbuoy

Как говорит конструктор лодки Дэвид Педди, наибольшие опасения вызывал завершающий участок пути. Лодка весит всего 60 килограмм и было невозможно исключить то, что какие-нибудь добрые люди подберут ее из воды для поиска хозяев или просто "на память". Но, все обошлось.

Достигнутый успех показывает, что автоматические корабли входят в нашу жизнь со страниц фантастических романов. Очень вероятно, что профессия "моряк" в ближайшие десятилетия станет редкой.

Offshore Sensing строит парусных роботов серийно. На данный момент на сайте компании предлагаются две версии: Sailbuoy WQM - для мониторинга состава воды, и Sailbuoy Wave - для контроля волнения.

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