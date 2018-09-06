Ученые выявили наиболее популярные типы мобильных приложений в разных странах

Ученые выяснили, какие типы приложений преимущественно предпочитают жители разных стран. Об этом сообщается на портале научно-технических новостей Phys.org со ссылкой на совместное исследование университетов Ирландии, Финляндии и Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в процессе работы ее авторы проанализировали географические, культурные и демографические данные более 25 тыс. человек, использующих более 54,7 тыс. программ на смартфонах в 44 странах Европы, Америки, Азии и Океании, а также то, какими мобильными приложениями пользуются жители этих стран.

Исследователи выделили группу так называемых индивидуалистских культур, куда включили прежде всего США. В таких странах люди предпочитают приложения развлекательного характера, а именно относящиеся к категориям путешествий, спорта, прослушивания музыки и пр. В коллективистских странах, куда ученые включили Россию, пользователи выбирают образовательные программы и те, которые применяются для помощи родителям.

Согласно собранным группой исследователей сведениям, наиболее активными пользователями приложений, независимо от их типа, являются жители англоговорящих стран, таких как Великобритания, США, Австралия, Канада и Новая Зеландия. Объясняется это в первую очередь тем, что для знающих английский язык разработано большее количество программ. В наименьшей степени приложения для смартфонов используют в Аргентине, ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Пакистане и Индии.

"Наше исследование демонстрирует, что ... страна, в которой мы живем, играет огромную роль в определении наших предпочтений в приложениях. Понимание того, как и когда люди используют телефоны, а также какие приложения они используют, важно для изучения индивидуального поведения и общества в целом", - заявил один из авторов исследования доктор Мирко Мусолеси.

Отмечается, что важным фактором для популярности типов приложений, помимо страны и культуры проживания, являются социально-экономические условия.

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