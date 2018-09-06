NASA предлагает $1 млн за технологию изготовления сахара на Марсе

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило конкурс, участникам которого предлагают приз на общую сумму $1 млн за разработку технологии превращения в сахар углекислого газа, который в высокой концентрации содержится в атмосфере Марса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Чтобы поддерживать жизнь людей на другой планете, нам понадобится очень много ресурсов, и мы, вероятно, не сможем взять с собой все необходимое. Поэтому нам надо проявить творческий подход", - отмечает одна из организаторов конкурса Монси Роман. "Если мы сможем преобразовать имеющиеся в избытке ресурсы, такие как углекислый газ, в различные полезные продукты, то возможности для использования такой технологии как в космосе, так и на Земле будут практически безграничны", - приводятся ее слова на сайте NASA.

На Земле различные виды сахара производятся в естественных природных условиях растениями, поэтому продукты, которые получают на их основе, достаточно дешевы. Однако на Марсе разведение соответствующих сельскохозяйственных культур, если и будет возможно, то окажется трудоемким и дорогостоящим. По этой причине специалисты ищут другие способы получения сахара.

Именно их предстоит разработать участникам конкурса, который будет состоять их двух этапов. На первом необходимо будет представить концепцию устройства. Команды, занявшие первые пять мест, получат по $50 тыс. Во время второго этапа нужно будет представить уже работающий прототип. Победитель получит еще $750 тыс.

Участвовать в конкурсе разрешено только гражданам или резидентам США. Иностранцы тоже могут принять участие, но они, согласно правилам, должны состоять в американской команде.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook