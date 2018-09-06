Мобильный оператор Азербайджана запустил приложение контроля абонентских номеров
Оператор мобильной связи Азербайджана ООО Bakcell запустил для своих абонентов мобильное приложение "Мой Bakcell", которое включает в себя все необходимые опции "персонального кабинета". Об этом сообщили Trend в компании, передает Day.Az.
Посредством дистрибутива, абоненты могут удаленно совершать различного рода операции с Sim-картой, подключить сервисы и многое другое.
Приложение полнофункционально на трех языках (на азербайджанском, русском и английском) и адаптировано для смартфонов, работающих под управлением операционных систем Android и iOS.
В "персональном кабинете" отображается информация о тарифном плане, об остатке денег на счету, объем мобильного трафика и разговорного времени, график по сроку активной линии, информация о текущем кредите, можно получить дополнительный кредит, пополнить баланс, как своего, так и другого номера без необходимости сторонней программы.
В приложении реализован информативный раздел по роумингу, где также можно получить детальную информацию, а также ознакомиться с тарифами на роуминг.
Можно также переадресовывать вызовы, подключить опцию оповещения о пропущенных звонках, когда телефон был занят или выключен, получить интернет настройки, подключиться к интернет-пакетам и пакетам SMS, блокировать номер в случае его кражи или утери.
Приложение позволяет также отправлять бесплатные SMS. Кроме того, абонентам предоставляется возможность получить общую и детальную информацию об истории использования мобильного номера, указав интересующий промежуток времени.
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