Конец истории: Sony "похоронила" самую популярную игровую приставку

Японское подразделение Sony официально закрывает сервисную поддержку по ремонту игровой приставки PlayStation 2. В конце июня компания отправила уведомление владельцам PS2 о прекращении услуг по ремонту в сентябре, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.



PlayStation 2 за 18 лет продалась тиражом в 150 миллионов



7 сентября будет последний день, когда все владельцы, сдавшие на ремонт свои консоли, смогут их забрать из сервис-центра PlayStation. Более того, части клиентам Sony не сможет отремонтировать игровые приставки из-за сокращения запасов деталей - производство запчастей было прекращено двумя годами ранее.

После прекращения послегарантийного обслуживания, владельцы PlayStation 2 вынуждены будут обращаться к частным компаниям по ремонту игровых приставок, которых, к счастью, сейчас очень много, а сам ремонт недорогой.



Игра God of War является одной из самых успешных серий на PS2



PlayStation 2 была выпущена 4 марта 2000 года в Японии и стала самой продаваемой игровой приставкой в истории в количестве более 150 миллионов экземпляров. Также игровая консоль PS2 держит потрясающий рекорд "долгожительства" - поддержка на протяжении 18 лет, что очень солидно для такой консоли.

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