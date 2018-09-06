Google Chrome сменил интерфейс в честь 10-летнего юбилея

Накануне Google отпраздновал 10-летие своего браузера Chrome. В честь этого в 69 версии Google внедрила новый интерфейс в соответствии с концепцией Material Design 2.0, которая применима к мобильной и десктопной версиям браузера. Таким образом был полностью переделан дизайн браузера, появились округленные элементы, новый вид вкладок и обновленные иконки, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Самое заметное нововведение в Chrome - прямоугольная форма вкладок и общее округление элементов интерфейса. Из адресной строки пропал значок протокола HTTP/HTTPS, но зато отображаются подсказки, мгновенные ответы и результаты поиска непосредственно в Omnibox. Таким образом можно, например, узнать погоду, счет футбольного матча, переводы.

Еще одним важным изменением стала работа функции автозаполнения. В 69 версии Chrome исправили некорректную подстановку данных в формы ввода пароля, адреса и номеров кредитных карт.

Браузер дополнительно получил улучшенный менеджер паролей, который научился автоматически генерировать случайный пароль, когда вы впервые регистрируетесь на каком-нибудь сайте. Это связано с тем, что пользователи зачастую используют один и тот же пароль на нескольких сайтах. Пароли хранятся в учетной записи Google и синхронизируются на всех устройствах.

В следующие 10 лет Google сделает Chrome "умным" за счет внедрения технологии искусственного интеллекта.

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