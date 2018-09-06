СМИ рассекретили цены трех новых iPhone

Немецкий сайт Macerkpof обнародовал предполагаемые цены на новые "айфоны", которые будут представлены в следующую среду, 12 сентября. По сведениям источников издания, "iPhone 9" с 6,1-дюймовым ЖК-экраном обойдется в 799 евро, а стоимость "iPhone Xs" с 5,8-дюймовой OLED-панелью будет начинаться с 909 евро. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

За самый крупный в истории смартфон Apple - 6,5-дюймовый "iPhone Xs Max" - попросят 1149 евро, или примерно 92 тысячи рублей. Откуда СМИ взяли эти ценники, не уточняется. Однако в Macerkpof подчеркнули, что их осведомители в прошлом зарекомендовали себя в качестве надежного источника информации.

Цены указаны на модели с 64 гигабайтами памяти. За варианты на 256 ГБ придется отдать на 170 евро больше.

Если информаторы не ошибаются, новые "айфоны" будут стоить столько же, сколько и прошлогодние. В розничных магазинах Apple Store в Германии iPhone 8 сейчас продается за 799 евро, iPhone 8 Plus - за 909 евро, а iPhone X - за 1149 евро.

Следующая крупная презентация Apple пройдет 12 сентября. Как ожидается, на ней представят три новых "айфона" (ранее "утекли" фото одной из моделей - iPhone Xs) и смарт-часы Apple Watch 4-го поколения с более просторным дисплеем.

По информации СМИ, в старшие модели смартфонов установят 7-нанометровый чипсет A12, 4 ГБ оперативной памяти (у нынешнего iPhone X их 3) и двойную основную камеру. Объем накопителя в максимальной комплектации составит 512 ГБ.