Volvo представила новый футуристический концепт - ФОТО

Компания Volvo рассекретила очередной концепт с полностью автономной системой управления. Особая конфигурация интерьера концепта поможет ему конкурировать не столько с автомобилями, а с авиаперевозчиками. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Автовести.

Проект Volvo 360c лишен традиционных органов управления, но зато получил уникальный трансформируемый интерьер. Из салона с двумя креслами, диваном и откидным столиком его можно превратить в односпальную "комнату" с местами для багажа.

Интегрировав спальное место в "каюту" беспилотника, инженеры Volvo посчитали, что такой автономный транспорт вполне может создать некоторую конкуренцию самолетам.

По мнению авторов проекта, потратить ночь на дорогу между двумя близлежащими городами и как следует отдохнуть в пути - это куда комфортнее, чем ехать в аэропорт и ютиться потом в кресле самолета.

Таким образом, самоходная кровать со стеклянной крышей и мультимедийной "упаковкой" расценивается создателями как вполне жизнеспособная альтернатива местным авиалиниям - тем, которые соединяют близлежащие города. В Volvo приводят в качестве примера, скажем, маршруты Нью-Йорк - Вашингтон или Лос-Анджелес - Сан-Диего.

При этом разработчики не говорят ни слова о предполагаемых технических характеристиках своего беспилотника. Проект призван продемонстрировать возможность многоцелевого использования такого транспорта. Помимо автономной спальни благодаря трансформируемому интерьеру Volvo 360с может служить чем угодно - от самоходного офиса до беспилотной торговой лавки или ресторанчика.