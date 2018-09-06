Samsung представит смартфон со сканером отпечатка пальца под экраном в октябре

Корейский электронный гигант готовит новую линейку смартфонов среднего класса. Первая модель удивит способом разблокировки экрана, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Samsung представит смартфон с дактилоскопическим сканером под экраном уже в октябре этого года. Об этом сообщает PhoneArena со ссылкой на инсайдера MMDDJ.

Компания готовит две линейки смартфонов среднего класса - P и R. Осенью корейцы могут анонсировать Galaxy P1 для китайского мобильного рынка. Одной из его особенностей будет сканер отпечатка пальца под экраном.

Такое решение полностью вписывается в политику компании. Ранее генеральный директор Samsung сказал, что новые возможности будут получать сначала смартфоны среднего класса, а потом флагманы. Напомним, в 2019 году корейцы представят серию S10 со сканерами отпечатков пальцев в экране.