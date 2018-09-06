Apple придумала, как предупредить ДТП

Компания из Купертино неспешно готовит выпуск своего дебютного беспилотного автомобиля. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

В Сети нашли свежий патент Apple, предназначенный для умного автомобиля. В нём описываются системы безопасности авто, основанные на искусственном интеллекте, передаёт Patently Apple.

Патентная заявка описывает три системы безопасности. Первая контролирует дорогу в тёмное время суток и при появлении опасности на пути подсвечивает её фарами. Вторая технология с помощью тех же фар даёт сигналы соседним водителям, когда хозяин авто делает опасный манёвр.

Согласно третьей технологии, нейросеть использует лобовое стекло машины как экран, проецируя туда полезную информацию. Например, умная система будет подсвечивать пешеходов, что особенно актуально в условиях ограниченной видимости. Все данные будут собираться автомобилем с помощью набора лидаров и сенсоров.

Судя по всему, описанные технологии будут применены в проекте умного автомобиля Apple, о котором уже не первый год говорят эксперты и инсайдеры. Неизвестно, когда компания покажет миру своё первое авто, но прототип "Проекта Титан" уже замечали на американских улицах.