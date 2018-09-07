Google анонсировала презентацию новых смартфонов

Корпорация Google разослала прессе приглашение на презентацию, которая пройдет в Нью-Йорке 9 сентября. В приглашении не упоминается, что именно будет представлено, хотя цифра "3", использованная как составная часть "сердечка", выглядит намеком на анонс третьего поколения смартфонов Pixel. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Намеки, впрочем, тут излишни - многочисленные утечки уже практически не оставили секретов. Анонсированы 9 октября будут, как и год назад, два смартфона линейки Pixel, разработанные в Google и оснащенные последней версией Android, Android 9 Pie.

Pixel 3 и Pixel 3 XL в последние недели фигурировали в многочисленных публикациях, образцы более крупного из "гуглофонов" даже попали в руки блогеров. У него 6,2-дюймовый экран с выглядящей довольно неоднозначно массивной "челкой", процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти, чувствительный к сжатию корпус и по-прежнему одинарная камера.

Компактный Pixel 3 будет, похоже, оснащен той же начинкой, батареей на 2915 мА*ч, 5,5-дюймовым "высоким" дисплеем без "челки", стереодинамиками и сдвоенной фронтальной камерой для "суперселфи". Она сделает возможным более качественную эмуляцию размытия заднего фона в портретном режиме.

По слухам, вместе с "пикселями" могут представить новую зарядную станцию Pixel Stand, которая также позволит смартфонам работать в режиме смарт-колонки.