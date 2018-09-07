Косяк Маска обвалил акции Tesla

Акции крупнейшего в мире производителя электромобилей Tesla подешевели на 4 процента после новости о том, что основатель и глава компании Илон Маск употребил марихуану в прямом эфире развлекательного шоу, следует из данных немецкой биржи Tradegate Exchange.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на момент публикации бумаги Tesla стоили 238,79 евро за штуку. При открытии торгов котировки акций равнялись 247 евро, нижний предел в течении сессии равнялся 237,35 евро за штуку. Таким образом, акции Tesla 7 сентября подешевели на четыре процента, но потом немного отыграли падение.

Торги на бирже Nasdaq возобновятся в 9:30 по восточно-американскому времени. На закрытии сессии 6 сентября акции Tesla стоили 280,97 доллара за штуку.

Причиной для падения стоимости бумаг стало выступление основателя и совладельца Tesla Илона Маска в комедийном интернет-шоу Джо Рогана. Ведущий предложил бизнесмену употребить марихуану, тот поинтересовался, законно ли это в штате Калифорния, где проходили съемки, после чего согласился.

Маск уточнил, что употребляет марихуану редко, поскольку это не приносит никакого эффекта. Также он сказал, что считает наркотик вредным для своей продуктивности. Однако еще во время эфира ему на телефон начали приходить сообщения с недоуменными вопросами от знакомых.

Акции Tesla падают не первый день. 4 сентября они подешевели на 4,2 процента после отказа Маска общаться с некоторыми аналитиками во время традиционного конференц-звонка. На следующий день они потеряли еще на 2,8 процента из-за высказываний Маска в адрес британского аквалангиста Вернона Ансворта, участвовавшего в спасении тайских детей из затопленной пещеры. Ансворт ранее критиковал предложения бизнесмена использовать в операции мини-субмарину, на что Маск назвал его педофилом. Впоследствии он извинился, но 5 сентября повторил свои обвинения, заявив, что Ансворт переехал в Таиланд, "чтобы жениться на 12-летней девочке".

В середине августа The New York Times Маск рассказал о сильном переутомлении из-за работы в последний год. Позднее то же издание со ссылкой на источники в совете директоров Tesla написало, что Маск время от времени употребляет рекреационные наркотики.

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