Samsung прекратит обновлять Galaxy Note 5 и S6 Edge Plus

Компания Samsung перестанет выпускать ежемесячные обновления и прошивки безопасности для моделей Galaxy Note 5 и Galaxy S6 Edge Plus. Об этом сообщил портал Sam Mobile, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Об исключении устройств из списка поддерживаемых моделей впервые сообщалось еще весной.

Последний патч для Note 5 и S6 Edge Plus вышел в конце августа.

При этом обновления для данных устройств еще могут появиться, если разработчик обнаружит критическую уязвимость в безопасности.