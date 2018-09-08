Apple предупредила, что пошлины Трампа ударят по ценам

Компания Apple считает, что пошлины на китайские товары, которые предлагает ввести Дональд Трамп, скажутся прежде всего на американском рынке, в том числе на стоимости продукции самой Apple. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

- Наша обеспокоенность по поводу этих тарифов заключается в том, что они больше всего ударят по США и что это приведёт к уменьшению роста и конкурентоспособности, но к повышению цен для покупателей в США, - цитирует РИА "Новости" обращение представителей компании к торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру.

Компания полагает, что изменения могут коснуться цен на Apple Watch, наушники AirPods, компьютер Mac mini, аксессуары, зарядки. iPhone в этом списке нет.