Разработана необычная вешалка, очищающая вещи от запахов

Специалистами японской компании разработана необычная вешалка, очищающая одежду от различных запахов, передает Day.Az со ссылкой на Newsland.

Как известно, устройство похоже на плечики, но по размеру больше обычных. При наличии специального шнура их можно подключать к электросети.

Достаточно повесить вещь на вешалку, подключенную к электросети и отправляться делать свои дела. В вешалку встроено специальное устройство и на плечиках распределено восемь отверстий. Частицы пара выходящие из отверстий на плечиках могут устранять разные запахи. Специальные частицы устраняют возникающие аллергены.

Пользователь может выбрать наиболее подходящий режим на вешалке, который эффективно удаляет неприятные запахи. Специальный, легкий чехол можно надеть на плечики с одеждой, поскольку он способен сдерживать частицы, обеспечивая полную чистку вещей с наружной и внутренней стороны.

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