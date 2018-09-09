«Кеплер» - космический телескоп, который не желает сдаваться

Не желающий уходить по-доброму, космический телескоп "Кеплер" продолжает собирать научные данные, не смотря на неисправный двигатель и катастрофически низкий уровень топлива. Мы уже почти похоронили этот космический телескоп за 600 миллионов долларов, но, как сообщает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, NASA удивило всех неожиданной новостью:

"Космический телескоп "Кеплер" начал собирать научные данные 29 августа в ходе своей 19-й кампании наблюдения. После выхода из режима сна конфигурация космического аппарата была изменена из-за необычного поведения одного из двигателей. Предварительные признаки указывают на то, что способность нацеливания телескопа постепенно ухудшается. Остается неясным, сколько осталось топлива. NASA продолжает следить за здоровьем и работоспособностью космического аппарата".

Невероятно. После девяти лет активных научных исследований, клинической смерти в 2013 году и 2327 подтвержденных экзопланет, "Кеплер" продолжается оставаться маленьким космическим телескопом, который смог.

"Кеплер": живее всех живых

24 августа "Кеплер" был переведен в спящий режим после аномального падения давления топлива - но не до передачи данных, собранных в ходе 18-й кампании фазы K2 миссии. По мере того, как космический аппарат погружался в спячку и ожидал смерти, диспетчеры тщательно следили за здоровьем телескопа, пытаясь определить, может ли он провести еще исследование и какие функции будут ему при этом доступны.

Оказалось, что есть еще порох в пороховницах и "Кеплер" вернулся к активному дежурству 29 августа - хотя и с несколькими ограничениями. Похоже, с "Кеплером" все хорошо, только топливо на исходе и с одним из восьми двигателей проблемы. Кроме того, добавьте еще тот факт, что "Кеплер" может использовать только из четырех колес для смены положения - он использует их для поддержания ориентации с 2013 года.

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