Apple Watch будут управлять стиральными машинами

Для смарт-часов готовится специальное приложение Apple Watch от производителя электроники Whirlpool.

Как передает Day.Az со ссылкой на Newsland, с помощью такого приложения можно будет управлять более 10 устройствами. Сюда же можно отнести духовки, сушилки, а также стиральные машины.

Для контроля за техникой в доме это будет просто незаменимой новинкой. По словам представителей компании, при использовании домашней техники такое приложение будет самым востребованным у пользователей.

С помощью такого нововведения можно поддерживать определенную температуру в духовке, сушить вещи, а также менять режимы стирки. Все это достаточно удобно и просто. Данное приложение уже было представлено в США и данная новинка будет доступна в текущем году для интересующихся ее пользователей.

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