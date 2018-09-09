Apple Watch будут управлять стиральными машинами
Для смарт-часов готовится специальное приложение Apple Watch от производителя электроники Whirlpool.
Как передает Day.Az со ссылкой на Newsland, с помощью такого приложения можно будет управлять более 10 устройствами. Сюда же можно отнести духовки, сушилки, а также стиральные машины.
Для контроля за техникой в доме это будет просто незаменимой новинкой. По словам представителей компании, при использовании домашней техники такое приложение будет самым востребованным у пользователей.
С помощью такого нововведения можно поддерживать определенную температуру в духовке, сушить вещи, а также менять режимы стирки. Все это достаточно удобно и просто. Данное приложение уже было представлено в США и данная новинка будет доступна в текущем году для интересующихся ее пользователей.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Mercedes официально представила "убийцу" Tesla
В Норвегии открылся крупнейший в мире завод по производству биогаза
Apple предупредила, что пошлины Трампа ударят по ценам
Samsung прекратит обновлять Galaxy Note 5 и S6 Edge Plus
Yol polisindən sürücülərə xəbərdarlıq - VİDEO
Невероятное водное зрелище в ночном Душанбе - ВИДЕО
Bakıda bəzi həyət evlərini su basa bilər - VİDEO
-
8 Сен. 21:54 9 400
-
8 Сен. 12:13 5 094
-
8 Сен. 09:27 4 897
-
8 Сен. 12:17 3 217
-
8 Сен. 12:43 2 604