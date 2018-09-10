Интернету грозит глобальный сбой осенью
11 октября пользователи по всему миру будут ощущать перебои в работе Интернета, сообщает международная корпорация ICANN, управляющая адресным пространством глобальной сети. Это может выражаться в медленной скорости соединения и отсутствием доступа к некоторым веб-ресурсам, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Причиной возможных сбоев называются предстоящие работы ICANN по обновлению криптографических ключей корневой зоны (Key Signing Key, KSK), которые используются в инфраструктуре системы доменных имен глобальной сети (Domain Name System, DNS). Это необходимо для обеспечения безопасности работы веб-сайтов по всему миру и усложнения процедуры их взлома злоумышленниками.
Специалисты уверяют, что особо сильного влияния на глобальную сеть такие изменения не повлекут, но, чтобы минимизировать риски, все крупнейшие операторы уже подготовились к этому событию. Изначально эту процедуру хотели провести еще в 2016 году, но перенесли на два года, чтобы дать провайдерам время на подготовку. Сейчас уже все готово для осуществления данной операции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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