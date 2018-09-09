Microsoft назвала дату презентации новых ноутбуков Surface

Специалисты огласили дату презентации новых ноутбуков Surface от компании Microsoft. Новинка будет представлена 2 октября.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, зрители смогут увидеть Surface Laptop, Surface Studio, Surface Pro и Surface Book. Стоимость ноутбуков не сообщается.

Добавим, что мероприятие было перенесено на месяц. Эксперты считают, что это было связано со скорым мероприятием в компании Apple, на котором будут представлены новинки "яблочного" бренда.