Microsoft назвала дату презентации новых ноутбуков Surface

9 сентября 2018 13:10

Специалисты огласили дату презентации новых ноутбуков Surface от компании Microsoft. Новинка будет представлена 2 октября.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, зрители смогут увидеть Surface Laptop, Surface Studio, Surface Pro и Surface Book. Стоимость ноутбуков не сообщается.

Добавим, что мероприятие было перенесено на месяц. Эксперты считают, что это было связано со скорым мероприятием в компании Apple, на котором будут представлены новинки "яблочного" бренда.

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