Samsung выпустит смартфон с вращающейся камерой

10 сентября 2018 09:22

Южнокорейская компания готовится к тому, чтобы выпустить линейку смартфонов с вращающейся камерой.
Компания Samsung зарегистрировала новый патент. Он касается технологии, которая позволяет встраивать в смартфоны вращающиеся камеры. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

По словам разработчиков, камера может вращаться вокруг смартфона по принципу вращающейся двери. В связи с этим она с легкостью заменит сразу две камеры: как основную, так и фронтальную.

Помимо этого, камера сможет самостоятельно менять угол наклона, распознавать движущие объекты или лица, а также расстояние до них. Специалисты считают, что технология позволит серьёзно сэкономить место на экране, а также избавить гаджеты от "моноброви", которую они позаимствовали у iPhone X.

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