Cозданы вечные сверхточные часы
Сапфировый гаджет создали специалисты австралийской фирмы Cryoclock. На разработку устройства ушло 20 лет.
В основе уникальных часов Sapphire Clock находится механизм - криогенный сапфировый осциллятор. Он сделан из 1200-каратного сапфирового кристалла, который охлаждают практически до абсолютного нуля - до -267 градусов Цельсия, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.
Новые часы в тысячу раз точнее любого коммерческого аналога. Гаджет тикает со скоростью 10 миллиардов раз в секунду. Срок работы сапфировых часов - до 40 миллионов лет без дополнительной настройки.
Часы Sapphire Clock необходимы для усовершенствования системы JORN (Jindalee Operational Radar Network). Это австралийская система раннего предупреждения, играющая ключевую роль в обороне страны. Часы будут повышать чувствительность радиолокационной техники.
Создатели часов получили за свой гаджет приз за выдающиеся достижения по укреплению обороноспособности страны. Сапфировые часы можно будет использовать не только в военной сфере - они могут найти применение в радарах гражданских аэропортов или при создании квантовых компьютеров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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