В Азербайджане заменят криптографические ключи системы доменных имен

В Азербайджане запланирована замена криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен (DNS). Об этом сообщили Trend в понедельник в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, передает Day.Az.

Смена криптографических ключей ожидается 11 октября, что как сообщало ранее Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) произойдет во всем мире впервые.

Последствия смены KSK в корневой зоне для пользователей будут минимальные, однако небольшой процент интернет-аудитории может столкнуться со сложностями доступа к некоторым веб-ресурсам. В течение 48 часов после обновления ключа, пользователи могут получать сообщения о невозможности доступа к некоторым ресурсам. В таком случае система может оповещать об ошибках "server failure" (SERVFAIL).

Криптографические ключи появились в 2010 году. Они используются в системе расширения DNSSEC и отвечают за безопасность и целостность интернет-адресации. Смена ключей должна проходить каждые пять лет, однако в 2015 году ее отложили из-за неготовности провайдеров.

Многие провайдеры в мире, в том числе и в Азербайджане в настоящее время готовы к этому процессу.

В национальной доменной зоне ".az" по состоянию на 10 сентября зарегистрировано 31 036 интернет-ресурсов. Из общего числа зарегистрированных в доменной зоне сайтов 29 049 приходятся на интернет-ресурсы, зарегистрированные в домене первого уровня. Наиболее популярным доменом второго уровня является ".com.az", где зарегистрированы 1154 сайта. Третье место по популярности занимает домен ".edu.az" с 361 сайтами.

Национальная зона ".az" официально начала функционировать 25 августа 1993 года. Стоимость регистрации домена ".az" составляет 20 манатов, во столько же обходится ежегодная стоимость технической поддержки.

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