На Android вышел анонимный браузер Tor

Некоммерческая организация Tor Project выпустила первый официальный мобильный браузер для подключения к анонимной сети Tor. Альфа-версия приложения, позволяющего скрыть от посторонних глаз свой истинный IP-адрес и сохранить инкогнито при посещении сайтов, доступна для скачивания в магазине Google Play, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее владельцам Android-устройств приходилось пользоваться Orfox - проектом Guardian Project, собранным из того же исходного кода, что и настольный Tor Browser (тот, в свою очередь, основан на Firefox). Когда Android-версию Tor закончат тестировать, а это произойдет в начале 2019 года, Guardian Project откажется от дальнейшей разработки неофициального клиента.

Правда, пока что пользователям Tor на Android понадобится скачать еще одну программу - прокси-клиент Orbot, чтобы браузер смог подключиться к анонимной сети. Самодостаточной программу сделают немного позднее.

Tor (сокр. от The Onion Router) - это сеть, в которой зашифрованный трафик проходит сквозь цепочку промежуточных прокси-серверов по всему миру. Сайты, размещенные в "луковом" интернете, крайне тяжело отследить, т.к. внутри Tor их истинные IP-адреса маскируются. Tor востребован у политических активистов, правозащитников, бизнесменов, стремящихся обезопасить коммерческую тайну и других пользователей, которые по тем или иным причинам хотят остаться незамеченными в Сети.

В мобильной версии Tor сохранены все функции: соединение зашифровано и обезличено, рекламные интернет-"жучки" блокируются, а cookie-файлы и другие следы пребывания удаляются автоматически по окончании сессии.

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