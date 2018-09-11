Ученые взломали защиту электрокара Tesla за две секунды
Исследователи из Левенского университета (Бельгия) нашли способ взломать защиту седана Tesla Model S. Об этом сообщает портал The Wired, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Электрокар заводится с помощью брелка, который посылает автомобилю по беспроводному соединению зашифрованный код.
Эксперты выяснили, что в защитной системе машины используется уязвимый алгоритм. Исследователи поняли, что для взлома машины необходимо получить два кода с любых брелков - с ними можно подобрать все возможные ключи для любой комбинации пар. В результате у ученых получилась таблица ключей объемом шесть терабайт. Подобрать нужный удалось менее чем за две секунды.
Набор "взломщика" Tesla авторы исследования оценили в 600 долларов: в него вошли шифраторы Yard Stick One и Proxmart, мини-компьютер Raspberry Pi, жесткий диск и несколько аккумуляторов.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!