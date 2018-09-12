Ученые постоянно обеспокоены тем, что летящие в космосе астероиды могут в любой момент столкнуться с Землей. Чтобы отслеживать потенциально опасные объекты и принимать защитные меры, в 2016 году агентство NASA открыло Координационное бюро по планетарной обороне. Стало известно, что весной или летом 2021 года ученые протестируют технику отвода астероидов при помощи кинетического удара, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Миссия называется Double Asteroid Redirection Test (DART). Ее проведут ученые из лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. В ходе миссии они узнают, насколько техника кинетического удара эффективна для изменения траектории полета астероидов.

Главным элементом миссии станет космический аппарат размером с автомобиль. В рамках тестирования он полетит к бинарной системе астероидов Дидим используя систему бортового прицеливания. Система состоит из двух объектов: астероида Дидима А диаметром 800 метров и спутника Дидима B диаметром 150 метров. Аппарат столкнется Дидимом В на скорости 6,5 км/с.

Мы хотим понять природу астероидов, увидя как они реагируют на внешнее воздействие, чтобы при необходимости отразить надвигающийся объект. Это будет первое запланированное приближение к системе, которая является важным подмножеством околоземных астероидов.

Открытие астероида Дидим состоялось 11 апреля 1996 года. Он назван в честь греческого ученого Дидима Музыканта.

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