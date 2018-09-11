Представлен дрон, умеющий держаться в воздухе четверо дольше обычного

Американский стартап Impossible Aerospace анонсировал квадрокоптер, который способен летать на протяжении до 2-х часов, не приземляясь для подпитки энергией. Как утверждает производитель, его "летающий аккумулятор" US-1 держится в воздухе в 4-5 раз дольше, чем конкурирующие модели. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Для сравнения, объема батареи подавляющей части современных беспилотников хватает на 25-30 минут полета, после чего им необходима перезарядка. Как говорит глава компании Спенсер Гор, бывший инженер SpaceX и экс-аккумуляторщик в Tesla, US-1 может летать настолько долго, поскольку источник его питания "служит еще и в качестве первичной структуры" дрона.

"Наше устройство сделано из множества очень маленьких элементов питания, совсем как аккумуляторный блок в электромобилях Tesla, и мы используем их в качестве структурных строительных кирпичиков нашего аппарата", - сказал Гор.

US-1 впервые был показан в начале сентября на выставке InterDrone 2018 в Лас-Вегасе, передает Reuters. БПЛА обладает 26-дюймовой рамой, тепловыми и оптическими датчики, GPS, и может летать со скоростью до 67 км/ч на расстояние до 75 км. Его аккумулятор, утверждают в Impossible Aerospace, полностью заряжается меньше чем за час.

Компания уже продает US-1 пожарным, полицейским и разведывательно-спасательным командам в США. Поставки дрона начнутся до конца года. Цена за базовую модель, без дополнительных аксессуаров вроде камер в комплекте, начинается с $7000.