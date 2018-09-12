Apple впервые проведёт трансляцию презентации iPhone в Twitter

12 сентября 2018 09:17

Apple впервые проведёт трансляцию презентации в "Твиттере". Об этом сообщила компания на официальной странице в соцсети, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru

Кроме того, Apple оповестит о начале трансляции. Официальный твиттер-аккаунт компании пришлёт уведомление, если лайкнуть пост с объявлением. Также презентацию можно будет посмотреть на сайте Apple.

Показ новых устройств Apple состоится 12 сентября в 20:00 по московскому времени. Там компания презентует три новых iPhone, четвёртое поколение смарт-часов Apple Watch и объявит о старте продаж беспроводной зарядки AirPower.

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