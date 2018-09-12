В сети появились фото OnePlus 6T
12 сентября 2018 09:37 287
OnePlus 6T появился на живых фото. Снимки выложены на сайте Android Pure.
В кадре запечатлён смартфон с "чёлкой" в форме капли и внутриэкранным сканером отпечатка пальца. Также он подключён к зарядке с логотипом OnePlus.
Компания подтвердила, что смартфон будет оснащён дактилоскопическим сканером в дисплее. Ранее в Сеть попала коробка смартфона, которая указывала на наличие такого способа разблокировки экрана.
OnePlus 6T представят 17 октября. В Сети уже появилась пригласительная открытка. На живых фото на экране блокировки установлено это же изображение. Смартфон будет стоить в районе $550.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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