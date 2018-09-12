Mercedes-Benz показал кроссовер GLE нового поколения - ФОТО

Mercedes-Benz еще до мировой премьеры рассекретил кроссовер GLE нового поколения. Он придет на смену заслуженной модели образца 2011 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новый GLE построен на кроссоверной платформе MHA (Modular High Architecture) - она имеет много общего с "тележкой" MRA (Modular Rear Architecture), которая используется на легковых Мерседесах C-, E- и S-класса.

Задний диван снабжен продольной регулировкой, можно изменять и наклон спинки. Все регулировки электрические

Новинка должна быть заметно просторнее предшественника: колесная база выросла до 2995 миллиметров (+80 мм). За счет этого пространство для ног задних пассажиров увеличилось на 69 миллиметров. Причем задние сиденья приобрели регулировку - как продольную (c диапазоном 100 миллиметров), так и по углу наклона спинки. За доплату можно заказать и третий ряд сидений.

На панели перед водителем - огромный "планшет", объединяющий виртуальную комбинацию приборов c тачскрином мультимедиа-системы диагональю 12,3 дюйма. Сама мультимедийная установка MBUX уже использовалась ранее на новом А-классе: ей можно управлять жестами или голосом. А еще система интегрирована с приложениями Mercedes Me для смартфонов.

Для виртуального щитка можно выбрать один из четырех стилей вывода информации: "Современная классика", "Спорт" с черно-желтыми шкалами, "Прогрессивный" с цифровым представлением, и "Сдержанный", где на щиток выводится необходимый минимум информации. Также к услугам водителя цветной проекционый дисплей.

Мерседесовцы обещают, что на бездорожье новый GLE не уступит продукции Land Rover

Новый GLE станет первым Мерседесом с подвеской E-Active Body Control, в которой пневмостойки объединены с мощной гидравликой. По заказу ее можно будет установить на машины с шести- или восьмицилиндровыми моторами. Использование этой системы потребовало внедрения 48-вольтовой электрической системы - от нее питаются компактные электромоторы в амортизаторах.

Быстродействующая система E-ABC противостоит не только кренам, но также клевкам при торможении и приседаниям на разгоне. А на машинах, оснащенных стереокамерами, электроника даже способна заранее подстраиваться под состояние дороги впереди - и даже наклонять кузов машины внутрь поворота.

Новый GLE перешел на рядные "шестерки". На фото модификация GLE 450 с 367-сильным турбомотором и системой "мягкого гибрида", которая появится первой. Потом появятся и базовые версии с четврехцилиндровыми моторами,

Более простые альтернативы - обычная подвеска со стальными пружинами либо традиционная пневмоподвеска, дополненная активными амортизаторами системы ADS+.

Новый GLE получит широкую гамму моторов с четырьмя, шестью и восемью цилиндрами. Пока раскрыта информация лишь об одной модификации: под капотом Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC будет трехлитровая рядная "шестерка" с турбонаддувом мощностью 367 лошадиных сил с пиковым моментом 500 Нм. А система "мягкого гибрида" EQ Boost даст кратковременную прибавку еще 200 Нм и 22 лошадиных сил. В дальнейшем появятся и гибридные версии с возможностью подзарядки.

Все варианты нового Mercedes-Benz GLE будут оснащаться девятидиапазонным "автоматом" 9G-Tronic. А вот система полного привода будет различаться. Четырехцилиндровые версии получат простую систему с межосевым дифференциалом, распределяющим момент между осями поровну. Повысить внедорожные возможности таких машин должна электронная имитация блокировок - пробуксовывающие колеса притормаживаются штатной тормозной системой. А вот у машин с шестицилиндровыми моторами стоит управляемая электроникой многодисковая муфта, плавно подключающая передние колеса. На тяжелом бездорожье она может обеспечить жесткое подключение передней оси. Кроме того, все машины с такой трансмиссией будет снабжены понижающей передачей.

Новый Mercedes-Benz GLE отличается выверенной аэродинамикой. По коэффициенту лобового сопротивления (0,29) он лучший в классе. Ради этого мерседесовцы пошли на целый ряд ухищрений: пока двигателю не нужно усиленное охлаждение, специальный механизм прикрывает решетку радиатора; большая часть днища забрана плоскими щитками, перед всеми колесами установлены гибкие спойлеры, в заднем свесе выполенн диффузор, и даже форма колесных дисков и шин доводилась с точки зрения аэродинамики. Результат прежней машины - 0,32.

У нового GLE предусмотрен богатый набор электронных ассистентов, повышающих безопасность вождения. Например, активный круиз-контроль заранее сбрасывает скорость до 100 километров в час, если обнаружит впереди пробку. В случае чего это позволит системе автоторможения полностью погасить скорость. Система экстренного торможения при повороте налево распознавать встречный транспорт и при необходимости тормозить для избежания столкновения. А "пробочный автопилот" получил новую функцию - он может автоматически прижиматься к краю полосы, чтобы освободить проезд для скорой помощи, полиции или пожарных.

Тестовое производство кроссоверов на американском заводе в Тускалузе уже началось. Мировая премьера нового Mercedes GLE состоится в начале октября на автосалоне в Париже. У европейских дилеров машина появится в начале 2019 года. Цены на Mercedes-Benz GLE текущего поколения у российских дилеров начинаются от 4 690 000 рублей. Причем сейчас можно приобрести единственную модификацию GLE 350 d 4MATIC с 258-сильным дизелем V6. Доступно всего две фиксированные комплектации - Особая серия и Grand Edition.

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