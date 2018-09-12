В Instagram появится новая функция

"Инстаграм" тестирует возможность отметки друзей на видео. Об этом сообщает TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Функция будет работать так же, как и отметка друзей на фото. При просмотре снимка слева внизу появляется кнопка "посмотреть отмеченных людей", при воспроизведении видео в этом же месте появится кнопка "люди на видео".

Соцсеть не рассекречивает информацию о нововведениях. Пока известно, что возможность отметки людей на видео будет доступна только в веб-версии, в десктопной её не будет.

Ранее в "Инстаграме" появилась панель эмодзи. Теперь самые часто используемые смайлики отображаются над виртуальной клавиатурой.

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