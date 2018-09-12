Apple случайно слила новые iPhone - ВИДЕО

В коде страницы сайта Apple нашли подтверждение планы компании выпустить три новых iPhone. Об этом сообщается на сайте ATH.

На сайте нашли упоминания смартфонов iPhone Xs, Xs Max и XR. По слухам, первые два устройства оснастят OLED-дисплеем с диагональю 5,8 и 6,5 дюйма. Третий смартфон будет самым дешевым в линейке и получит 6,1-дюймовый IPS-экран. Также в коде страницы нашли информацию о новых Apple Watch, которые выйдут в размерах 40 и 44 миллиметра. Вскоре после публикации информации компания удалила с сайта упоминания новых смартфонов, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

В среду, 12 сентября, Apple проведет презентацию, на которой покажет новые смартфоны и часы. В конце августа были опубликованы фотографии новых iPhone Xs. Оба варианта смартфонов будут продаваться в золотой расцветке. Кроме того, компания представит Apple Watch Series 4 с увеличенным дисплеем.

Предполагается, что продажи смартфонов начнутся в конце сентября. По информации источников из Китая, стоимость iPhone XR составит 5888 юаней, Xs - 7388 юаней, Xs Max - 8388 юаней.

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