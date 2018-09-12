Южная Корея может запретить ввоз продукции Apple в страну

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи заявило, что рассматривает возможность запрета импорта продукции американской компании Apple в связи с нарушением патентов. Об этом в среду сообщает новостной портал Business Korea, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В данный момент мы расследуем, могла ли компания Apple нарушить патент KIP, являющейся дочерней компанией Корейского института науки и технологий (KAIST)", - приводит портал слова представителей министерства. Под запрет, как утверждает Business Korea, могут попасть модели смартфонов iPhone 8, iPhone 8+, iPhone X, а также iPad и iPad Pro, импортируемые из Китая и Гонконга.

По данным портала, министерство намерено выяснить, является ли патент KAIST действительным. Для выполнения этой задачи власти Южной Кореи подробно изучат судебное разбирательство между Samsung Electronics и KAIST в США. Как отмечается, Samsung Electronics уже предоставила доказательства, подтверждающие необходимость аннулирования патента.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире.

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