Создана бутылка, чтобы пить шампанское в невесомости - ФОТО

Французский дизайнер придумал механизм, который позволит пить шампанское при нулевой гравитации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, конструкцию бутылки разработал дизайнер Октав де Голль вместе с французской компанией Mumm, занимающейся производством шампанских вин в Реймсе. Октав, потомок знаменитого военного деятеля Шарля де Голля, раньше занимался созданием интерьеров космических аппаратов. Дизайнер отметил, что шампанское будут пить не профессиональные космонавты на МКС, которым необходимо выполнять сложные задачи, а туристы, которые, он уверен, в ближайшем будущем будут все чаще летать в космос.

Необычная бутылка для шампанского разделена на две части. В верхней находится напиток, а в нижней - специальный клапан, который выдавливает небольшие порции напитка в виде пены при помощи углекислого газа самого шампанского.

Чтобы пена выдавливалась из бутылки особым образом, а не рассыпалась капельками шампанского, дизайнер снабдил горлышко бутылки алюминиевым кольцом, которое формирует шарик из пены. Его можно подцепить специальным фужером с короткими стенками и пить напиток привычным способом.

Астронавт Жан-Франсуа Клервуа сказал, что в тот момент, когда пена во рту превращается в жидкость, возникает ощущение, которое невозможно испытать на Земле: "Шампанское касается не только вашего языка, но и неба, и щек - гастрономическое удовольствие увеличивается".

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