Apple представила новые iPhone - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

22:20

Компания Apple на официальной презентации представила смартфоны iPhone Xs и iPhone Xs Max, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что у телефона iPhone Xs диагональ экрана составляет 5,8 дюймов, а iPhone Xs Max - 6,5 дюймов. В новых гаджетах на передней панели сохранится характерный вырез, который в сети назвали "монобровью". Также смартфоны сохранят систему распознания лиц владельцев Face ID. При этом оба телефона получат новый процессор A12 Bionic.

Сообщается, что максимальный объем памяти смартфона составит 512 Гб.

Также в Apple рассказали, что iPhone X и iPhone Xs Max можно топить в любой жидкости, включая соленую воду и пиво, а после просушки вновь использовать.

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21:21

В калифорнийском Купертино проходит ежегодная презентация новых продуктов компании Apple, за которой следят миллионы фанатов "яблочных" устройств, а также все неравнодушные к миру новых технологий, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Около тысячи гостей собрались в Театре Стива Джобса, чтобы в числе первых увидеть новые модели iPhone, а также другие гаджеты Apple.