Акции Apple упали после презентации новых iPhone

Акции американской корпорации Apple подешевели после презентации новых моделей iPhone. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На момент написания заметки стоимость акций равнялась 221,07 доллара за бумагу. Падение составило 1,24 процента.

Первые два смартфона оснастили OLED-дисплеями с диагональю 5,8 и 6,5 дюймов с разрешением 2436х1125 и 2688х1242 пикселя соответственно. По размерам Xs остался таким же как и iPhone X, а Xs Max сопоставим с iPhone 8 Plus. Помимо этого, экраны обладает поддержкой частоты обновления в 120 герц, как у iPad Pro. При этом во всех вариантах фронтальная панель будет черной. Телефоны получили защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

iPhone Xr является упрощенной версией нового iPhone Xs. Так, у смартфона 6,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1792х828 пикселей и вырезом под разговорный динамик, фронтальная камера и другие сенсоры. Вместе с этим смартфон лишился поддержки 3D Touch. Корпус выполнен из алюминия, тогда как iPhone Xs получил стальную раму.