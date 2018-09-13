Обновление Google Chrome поставило пользователей браузера под угрозу

Новое обновление Google Chrome, призванное облегчить пользование браузером, может сделать его уязвимым для фишинговых атак, предупреждают эксперты в области информационной безопасности. Об этом сообщает BleepingComputer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В последней версии браузера субдомены www и m автоматически исключаются из адресной строки. Нововведение касается только внешнего вида страниц и не влияет на их загрузку. Браузер Google Chrome самостоятельно обрабатывает запросы и убирает лишнюю часть адреса.

Сотрудники сервиса уверены, что информация о субдоменах является лишней. Однако эксперты считают, что такое обновление поставит под угрозу безопасность пользователей. По их мнению, оно приведет к частому посещению юзерами фишинговых сайтов.

На форуме, где обсуждаются ошибки в Google Chrome, рядовые пользователи и эксперты заявили, что администрация сервиса не имела права вводить преобразование доменных имен. Они подчеркнули, что все части URL имеют значение.

В Google данное нововведение пока не прокомментировали. В сообщениях об обновлениях о процессе преобразования доменных имен также не сказано ни слова. Обнаружить его удалось рядовым пользователям, которые изначально приняли исключение субдоменов за ошибку в работе браузера.

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