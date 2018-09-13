S7 Space планирует создать многоразовую ракету менее чем за пять лет

S7 Space планирует создать многоразовую ракету для плавучего космодрома "Морской старт" в рекордно короткие сроки и может сделать это быстрее, чем за пять лет. Об этом сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании по средствам выведения Игорь Радугин, передает Day.Az.

"Сейчас точно назвать сроки трудно, но мы планируем уложиться в 5-6 лет, может быть, сделаем все быстрее", - сказал Радугин, отметив, что более конкретно о сроках создания новой ракеты можно будет говорить после первой проектной стадии.

При этом он напомнил, что Илон Маск "делал свою многоразовую ракету около 10 лет".

Игорь Радугин начал работать в S7 Space 10 сентября 2018 года. Он перешел туда из Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", где занимался разработкой ракеты "Союз-5", которую "Роскосмос" предлагал для использования на "Морском старте". S7 Space, владеющая плавучим космодромом, неоднократно критиковала проект новой ракеты за устаревшие технические решения и неоднозначную экономическую эффективность.

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