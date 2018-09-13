Стало ясно, почему iPhone столько стоит

Глава Apple Тим Кук ответил на некоторые вопросы журналистов из Nikkei. В частности, Кук объяснил политику ценообразования iPhone. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Оправдывая высокую стоимость айфонов, глава Apple заметил, что роль iPhone в нашей жизни стала невероятно высока. "Мы занимаемся инновациями, и есть довольно больший сегмент людей, готовых платить нам за это", - заметил руководитель купертиновской компании. Появление недорого iPhone Xr предприниматель прокомментировал словами "Мы хотим удовлетворить потребности каждого".

Отметим, что вчера Apple выпустила самый дорогой айфон в её истории - iPhone Xs Max в комплектации 512 Гбайт оценён в $1449.00. Также компания презентовала iPhone Xr, который она позиционирует как доступный смартфон. Между тем в России "бюджетник" будет стоить $749$