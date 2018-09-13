Google снова обвинили в нарушении приватности пользователей

Американского гиганта уличили в сборе данных пользователей и трансляции на их основе рекламы.

Разработчики браузера с блокировкой рекламы Brave подали официальную жалобу на Google. Компания обвиняет поисковик в слежке за пользователями. Об этом, как сообщает передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, передаёт Reuters.

Как следует из официального письма в контролирующие органы Евросоюза, Brave считает, что Google нарушает регламент Евросоюза по защите данных (GDPR). Компания, основанная создателями Mozilla, выпускает браузер, который блокирует баннеры и не позволяет поисковикам, соцсетям и провайдерам отслеживать историю поиска и личные данные пользователей.

По их словам, корпорация всё равно собирает личную информацию и на её основе транслирует контекстную рекламу. Brave считает, что реклама основана на данных об этнической принадлежности, местоположении и политических убеждениях пользователей, что является грубым нарушением GDPR.

Напомним, что в настоящий момент власти Аризоны расследуют дело о слежке за пользователями Google. Американская корпорация уже созналась в сборе данных, но оправдывается тем, что тем самым улучшает работу сервисов.